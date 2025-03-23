У Харкові троє порушників ПДР «засвітилися» в інтернеті та отримали штрафи

Харківські патрульні розшукали та притягнули до відповідальності трьох порушників ПДР, чиї небезпечні маневри на дорогах міста були зафіксовані на відео, що потрапило у соцмережі.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Днями поліцейські розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Ford та Chevrolet, які на дорозі з двостороннім рухом, які мають по дві смуги руху у кожному напрямку, здійснили виїзд на зустрічну смугу руху. На обох кермувальників патрульні склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Також інспектори розшукали водія авто Mitsubishi, який проїхав на червоний заборонний сигнал світлофора. Поліцейські притягнули громадянина до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”