Харків

У Харкові усунули аварію на трубопроводі, який забезпечує водою Індустріальний район

Автор yelyzaveta
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У Харкові на вулиці Роганській 8 січня сталося серйозне пошкодження трубопроводу, який забезпечує водою більшу частину Індустріального району.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Ремонтній бригаді вдалося усунути аварійну ситуацію без відключення водопостачання. Також капітально відремонтували пожежні гідранти на вулицях Миру та Біблика.

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» з початку 2024 року усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах. Також вони впорядкували 70 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 24 водорозбірні колонки.

У Харкові усунули аварію на трубопроводі, який забезпечує водою Індустріальний район 7
  • У Харкові усунули аварію на трубопроводі, який забезпечує водою Індустріальний район 9
  • У Харкові усунули аварію на трубопроводі, який забезпечує водою Індустріальний район 11

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