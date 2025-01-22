Харків

У Харкові в четвер трамваї №6, 8 і 27 тимчасово змінять маршрути

Автор Геннадій Семенов
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Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 15:30 23 січня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№8 (у зворотному напрямку): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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