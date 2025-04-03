У Харкові в ДТП загинула людина, дитина в тяжкому стані у лікарні: подробиці аварії

Харківські слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій загинув чоловік та постраждала дитина.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Хлопчик, дані якого наразі встановлюються, в тяжкому стані доставлений до лікарні.
3 квітня близько 15:00 на автодорозі по вулиці Кільцевий шлях в місті Харків водій автомобіля JEEP Cherokee під керуванням 25-річного водія допустив зіткнення з автомобілем Renault під керуванням 72-річного водія. Внаслідок аварії останній загинув на місці ДТП, а пасажир автомобіля, хлопчик якому на вигляд 12-14 років, доставлений у тяжкому стані до лікарні.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
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