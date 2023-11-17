У Харкові в Холодногірському районі перекрито вулицю Малиновського

Бригади комплексу «Харківводовідведення» усувають аварійну ситуацію на вул. Малиновського в Холодногірському районі.

Як розказав начальник районної експлуатаційної дільниці Олександр Зуєв, аварія сталася на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм, повідомляє міськрада.

За його словами, працівники планують перекласти технічно зношену ділянку трубопроводу та капітально відремонтувати каналізаційний колодязь.

Оскільки роботи проводяться на проїжджій частині вулиці, для забезпечення безпечного проїзду транспорту були встановлені щити.

Ремонтні заходи триватимуть і у вихідні.

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