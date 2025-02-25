Харків

У Харкові відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників

Автор Галина Шподарева
58 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Відкриття Алеї пам’яті на честь загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, відбулося сьогодні в Кулиничах.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У церемонії взяли участь рідні та близькі загиблих, їхні побратими, духовенство.

«Відтепер і в Кулиничах є місце, куди можна прийти, схилити голову, згадати тих, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої країни», – сказав Ігор Терехов.

На Алеї пам’яті встановлені стели з іменами полеглих героїв.

  • У Харкові відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників 7
  • У Харкові відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників 9
  • У Харкові відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників 11

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail