У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України

У Харківському ліцеї №107 відкрили меморіальні таблиці на честь загиблих воїнів Національної гвардії України – Дениса Герасимова та Сергія Істоміна. Обидва захисники – випускники цього навчального закладу.
Про це повідомили в 3 бригаді оперативного призначення «Спартан» ім. полковника Петра Болбочана НГУ.
Сергій Істомін служив у ракетно-артилерійському дивізіоні 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» з 2019 року. Денис Герасимов у 2022 році добровільно пішов на фронт і приєднався до лав бригади «Азов».
Право відкрити меморіальні дошки воїнам надали батькові Дениса Герасимова – Олександру Георгійовичу та дружині Сергія Істоміна – Ользі Олександрівні.
Учасники заходу поклали квіти та вшанували пам’ять воїнів хвилиною мовчання.
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