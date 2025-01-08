Харків

У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України

Автор Галина Шподарева
17 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

У Харківському ліцеї №107 відкрили меморіальні таблиці на честь загиблих воїнів Національної гвардії України – Дениса Герасимова та Сергія Істоміна. Обидва захисники – випускники цього навчального закладу.

Про це повідомили в 3 бригаді оперативного призначення «Спартан» ім. полковника Петра Болбочана НГУ.

  • У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України 7
  • У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України 9

Сергій Істомін служив у ракетно-артилерійському дивізіоні 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» з 2019 року. Денис Герасимов у 2022 році добровільно пішов на фронт і приєднався до лав бригади «Азов».

Право відкрити меморіальні дошки воїнам надали батькові Дениса Герасимова – Олександру Георгійовичу та дружині Сергія Істоміна  – Ользі Олександрівні.

Учасники заходу поклали квіти та вшанували пам’ять воїнів хвилиною мовчання.

  • У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України 11
  • У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України 13
  • У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України 15
  • У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України 17

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail