У Харкові відкрився спеціальний центр «єВідновлення»

Спеціальний центр «єВідновлення» для надання кваліфікованої допомоги щодо відновлення пошкодженого та зруйнованого ворожими обстрілами житла громадян відкрили в Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Його фахівці роз’яснюють, як правильно оформити документи для отримання компенсації від держави, і допомагають розібратися у складних питаннях, пов’язаних з відновленням оселі після обстрілів.

У центрі також можна дізнатися інформацію про порядок виконання відновлювальних робіт.

Центр «єВідновлення» знаходиться за адресою: пл. Конституції, 16, 1-й поверх, кабінет №1 (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, перерва – з 12:00 до 12:45).

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