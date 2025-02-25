У Харкові виявили 49-річного злочинця: викрадав майно з припаркованих автівок

Поліцейські повідомили про підозру чоловіку у скоєнні серії крадіжок з автомобілів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.



Протягом пів року зловмисник здійснив 10 крадіжок, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду на суму близько 150 тисяч гривень.

Співробітники Управління карного розшуку разом з поліцейськими відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 встановили та затримали зловмисника. Ним виявився раніше засуджений 49-річний житель міста Харків.

Встановлено, що фігурант розбивав вікна, зламував замки у припаркованих на вулицях автомобілях та викрадав чуже майно.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

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