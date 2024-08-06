У Харкові з’явилися нові назви вулиць, пов’язані з Каразінським університетом

На карті Харкова з’явилися 15 нових топонімів на честь діячів, пов’язаних з Каразінським університетом.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Каразінського університету.

26 липня було підписано розпорядження, згідно з яким у Харкові було перейменовано 3 станції метро і 48 об’єктів вулично-дорожньої мережі (вулиць, проспектів, провулків, бульварів тощо).

Відтепер ще 15 нових об’єктів міста мають ім’я діячів, які пов’язали своє життя з Каразінським університетом.

В інфографіках ви можете ознайомитися з ними.

Більш детальна інформація за посиланням.

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