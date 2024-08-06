Харків

У Харкові з-під завалів на місці ракетного удару дістали п’ятьох постраждалих

Автор Галина Шподарева
114 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Вранці 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова. Зафіксовано влучання у район житлової забудови. Попередньо, постраждали восьмеро цивільних, серед них восьмимісячний хлопчик.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Харкові з-під завалів на місці ракетного удару дістали п’ятьох постраждалих 7

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру – будівлю лікувального закладу, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі.

В зруйнованій будівлі сталася пожежа. Вогнеборцями з-під завалів врятовано п’ятеро людей. Триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

У Харкові з-під завалів на місці ракетного удару дістали п’ятьох постраждалих 9
  • У Харкові з-під завалів на місці ракетного удару дістали п’ятьох постраждалих 11
  • У Харкові з-під завалів на місці ракетного удару дістали п’ятьох постраждалих 13

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше