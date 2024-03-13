У Харкові з підприємця хочуть стягнути 600 тис. грн збитків, завданих при ремонті доріг і тротуарів

Суд апеляційної інстанції задовольнив позов Харківської обласної прокуратури в інтересах держави про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю збитків, завданих неналежним виконанням умов договорів будівельного підряду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в 2019 році між органом місцевого самоврядування та ТОВ-підрядником укладено договори щодо проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів у Індустріальному районі Харкова – по вул. 12-го Квітня.

Однак підрядником порушено умови договору – вартість та обсяги фактично виконаних робіт не відповідають замовленню. У результаті бюджету Харківської міської територіальної громади завдано збитків на суму майже 600 тис. грн.

Це стало підставою для направлення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова відповідного позову до Господарського суду Харківської області. Однак рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено.

Заступник керівника Харківської обласної прокуратури оскаржив його в апеляційному порядку. Східний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури – скасував рішення суду попередньої інстанції і ухвалив постанову, якою зобов’язав стягнути з ТОВ завдані збитки. Зазначена постанова набрала законної сили, вживаються заходи для реального виконання рішення.

Також Немишлянською окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 КК України).

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