У Харкові за рік внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано 2,5 тис. будівель, – Терехов

Відновлення 160 будинків, які були пошкоджені обстрілами, заплановано у Харкові на 2025 рік. Внаслідок ворожих атак у 2024 році було пошкоджено чи зруйновано понад 2,5 тис. будівель. Роботи з відновлення вдалося провести на 100 об’єктах.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Дуже важко працювати, коли зберігається можливість обстрілів. Наше основне завдання сьогодні – повернути людей до Харкова, тому ми відновлюємо інфраструктуру, житлові будинки, лікарні, школи. Залучаються кошти міського та державного бюджетів, а також допомога міжнародних партнерів, щоб консолідувати всі можливості для відбудови міста», – сказав Терехов.

Також Терехов зазначив, що інвестиції іноземних партнерів спрямовуються на створення так званого «енергетичного острова», який забезпечить децентралізацію систем життєзабезпечення в Харкові.

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