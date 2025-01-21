У Харкові затримали чоловіка, якого з 2021 року розшукували за крадіжки

Поліцейські охорони виявили у Харкові розшукуваного за скоєння крадіжки чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

20 січня близько 10:40 група реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області під час патрулювання Холодногірського району помітила підозрілого чоловіка, який поводився знервовано.

Під час його перевірки за наявними базами даних з’ясувалось, що 50-річний місцевий мешканець знаходиться у розшуку з 2021 року як особа, котра переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Затриманого доставили до відділу поліції № 2 Харківського районного Управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області та передали ініціаторам розшуку.

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