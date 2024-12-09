У Харкові затримали коригувальника, який планував навести російські ракети на місто

Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у Харкові. Ним виявився 60-річний ексохоронець комерційних об’єктів, який став коригувальником російських спецслужб.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, фігурант мав навести вогонь по одному з українських військових об’єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар, інформатор зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору.

Наступні фотозвіти з видом на базу ЗСУ інформатор мав зробити вже після ворожого обстрілу: для визначення точки влучання та наслідків можливого «прильоту». За наявними даними, для повітряного удару рашисти планували використати ракетне озброєння та надважкі керовані авіаційні бомби.

Співробітники СБУ своєчасно викрили поплічника окупантів і затримали його. У ході документування злочинної діяльності фігуранта було встановлено, що він додатково розвідував ще декілька цілей для ворожих бомбардувань.

Під час розвідвилазок інформатор обходив місцевість під виглядом прогулянок та приховано фіксував локації українських захисників. Для конспірації він постійно змінював «маршрути», а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний акаунт у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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