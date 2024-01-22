У Харкові затримано двох підозрюваних у зґвалтуванні

Поліцейські Харкова затримали зловмисників за побиття та зґвалтування жінки. Подія сталася в Індустріальному району на території підприємства, де працювала потерпіла.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

20 січня до поліції звернулась 53-річна жінка. Вона повідомила про те, що її побили та зґвалтували маловідомі чоловіки, які прийшли до її співмешканця. На території цеху, де працювали співмешканці, між чоловіками виникла сварка, потім бійка. Потім зловмисники нанесли жінці тілесні ушкодження та зґвалтували її.

Оперативники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області протягом кількох годин встановили особи чоловіків. Ними виявились 21 та 27-річні мешканці Харкова, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років ув’язнення. Чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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