У Харкові завершують реконструкцію відділень обласної клінічної лікарні

Реконструкція відділень в Харківській обласній клінічній лікарні – на завершальному етапі. Завдяки модернізації закладу щороку 44 тисячі людей зможуть отримувати доступ до сучасних діагностичних методів, ефективного лікування та якісної реабілітації.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Для жителів області стануть доступнішими сучасні технології обстеження – від ультразвукових апаратів до МРТ і КТ. Новітнє ангіографічне обладнання дозволить надавати пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями комплексну діагностику та лікування.
«Загальна вартість будівництва – близько 238 мільйонів гривень, з них 80% – кошти державного бюджету, 20% – обласний бюджет», – повідомив Синєгубов.
У ході комплексної модернізації приймально-діагностичного, реабілітаційного відділення та відділення екстреної медичної допомоги планується зробити послуги з діагностики, лікування та реабілітації сучасними та доступними.
Наразі у приміщеннях триває заміна сантехніки, опалення, вентиляції, електромонтаж, а також реконструкція фасаду, заміна вікон і дверей, утеплення будівлі. Особлива увага приділяється безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення.
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