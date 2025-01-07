Харків

У Харкові завершують реконструкцію відділень обласної клінічної лікарні

Автор Галина Шподарева
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Реконструкція відділень в Харківській обласній клінічній лікарні – на завершальному етапі. Завдяки модернізації закладу щороку 44 тисячі людей зможуть отримувати доступ до сучасних діагностичних методів, ефективного лікування та якісної реабілітації.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові завершують реконструкцію відділень обласної клінічної лікарні 7

Для жителів області стануть доступнішими сучасні технології обстеження – від ультразвукових апаратів до МРТ і КТ. Новітнє ангіографічне обладнання дозволить надавати пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями комплексну діагностику та лікування.

«Загальна вартість будівництва – близько 238 мільйонів гривень, з них 80% – кошти державного бюджету, 20% – обласний бюджет», – повідомив Синєгубов.

У ході комплексної модернізації приймально-діагностичного, реабілітаційного відділення та відділення екстреної медичної допомоги планується зробити послуги з діагностики, лікування та реабілітації сучасними та доступними.

Наразі у приміщеннях триває заміна сантехніки, опалення, вентиляції, електромонтаж, а також реконструкція фасаду, заміна вікон і дверей, утеплення будівлі. Особлива увага приділяється безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення.

  • У Харкові завершують реконструкцію відділень обласної клінічної лікарні 9
  • У Харкові завершують реконструкцію відділень обласної клінічної лікарні 11

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