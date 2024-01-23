У Харкові збільшилася кількість жертв ракетного обстрілу (оновлено)

Кількість поранених у результаті ракетної атаки на Харків 23 січня зросла до 35 осіб. Серед постраждалих – двоє дітей 10 та 12 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У важкому стані перебувають п’ятеро людей.

Як раніше повідомляли в ОВА, загиблим жінкам – 40 та 56 років. Окупанти били виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

Оновлено о 9:30. За даними очільника МВС Ігоря Клименка, кількість загиблих у Харкові зросла до трьох.





Фото: Ігор Терехов

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”