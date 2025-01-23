У Харкові жінка погрожувала співмешканцю фізичною розправою: чоловік викликав поліцію

Жителька Харкова ображала співмешканця та погрожувала фізичною розправою. Поліцейські склали щодо порушниці адміністративний протокол.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
До чергової частини поліції надійшло повідомлення від 51-річного чоловіка про вчинення домашнього насилля з боку співмешканки. За вказаною адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3.
У квартирі правоохоронці виявили чоловіка та його 53-річну цивільну дружину. Порушниця поводилася агресивно, нецензурно лаялася та погрожувала фізичною розправою.
Поліцейські склали щодо жінки адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”