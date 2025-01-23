Харків

У Харкові жінка погрожувала співмешканцю фізичною розправою: чоловік викликав поліцію

Автор Галина Шподарева
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Жителька Харкова ображала співмешканця та погрожувала фізичною розправою. Поліцейські склали щодо порушниці адміністративний протокол.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До чергової частини поліції надійшло повідомлення від 51-річного чоловіка про вчинення домашнього насилля з боку співмешканки. За вказаною адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3.

У квартирі правоохоронці виявили чоловіка та його 53-річну цивільну дружину. Порушниця поводилася агресивно, нецензурно лаялася та погрожувала фізичною розправою.

Поліцейські склали щодо жінки адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

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