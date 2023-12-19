У Харкові жінка працювала на ПВК «Вагнер»: передавала дані про ЗСУ

З липня 2022 року безробітна харків’янка допомагала ворогу: жінка збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та української військової техніки у Харкові.

Також вона надавала інформацію й про інші важливі об’єкти у місті, наприклад, такі як Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що дані вона надсилала через месенджер «Телеграм» колишньому співмешканцю, який нині є учасником ПВК «Вагнер» та брав участь у проведенні бойових дій проти України під час боїв за місто Бахмут Донецької області.

У червні цього року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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