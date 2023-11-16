Харків

У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно

Автор yelyzaveta
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13 листопада оперативники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та відділу кримінальної поліції ХРУП № 2 затримали зловмисника біля будинку, де той, за даними поліції, обікрав квартиру. Під час огляду у затриманого виявили речові докази.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 7

Зловмисником виявився 30-річний харків’янин, раніше судимий за скоєння крадіжок та шахрайства. 

Попередньо встановлено, що чоловік підозрюється у скоєнні щонайменше 10 епізодів крадіжок з квартир. Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова та Харківської області.

  • У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 9
  • У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 11

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

  • У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 13
  • У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 15
  • У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 17
  • У Харкові зловмисник попався поліції, коли виносив з квартири награбоване майно 19

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