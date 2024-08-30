У Харкові зникло немовля разом із візочком: поліція розшукала дитину

У Харкові ювенальні поліцейські оперативно розшукали зникле немовля.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлення про зникнення немовля надійшло до Харківського районного управління поліції № 1 29 серпня о 16:40 від 38-річної жінки. Вона повідомила, що її 17-річна донька залишила біля магазина візочок з дитиною, а коли повернулася, виявила зникнення.

На пошуки восьмимісячного немовляти був орієнтований весь особовий склад сектору ювенальної превенції та Харківського районного управління поліції №1.

За кілька годин поліцейські розшукали дитину. 23-річний знайомий матері побачив на вулиці візочок та пішов гуляти з немовлям, не повідомивши про це родину дитини.

Враховуючи стан здоров’я дитини було прийняте рішення тимчасово помістити немовля до лікувального закладу для повного медичного обстеження.

З матір’ю дитини проведена профілактична робота з метою недопущення неналежного виконання своїх батьківських обов’язків.

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