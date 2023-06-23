У Холодногірському районі Харкова проводять заміну тепломереж

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» найближчим часом замінять 1,2 км магістральних трубопроводів та виконають 15 перекладань внутрішньоквартальних мереж у Холодногірському районі.

За словами начальника районної філії КП «ХТМ» Віталія Кальницького, в рамках підготовки до опалювального сезону профілактичні роботи вже виконані на 50%. Зокрема, нещодавно комунальники завершили етап заміни запірної арматури – всього було встановлено 160 одиниць.



Також фахівці замінили 350 м зовнішньої мережі, яка транспортує тепло від магістрального трубопроводу до ЦТП. Від неї залежить теплопостачання двох будинків. У розпал війни відрізок цієї магістралі був пошкоджений уламками снарядів, крім того, виникла низка дефектів. Фахівці замінили старий трубопровід на новий у спіроізоляції.



Паралельно профілактичні роботи продовжуються й на інших об’єктах ХТМ. Зокрема, в одній із реконструйованих за проєктом Світового банку котелень перевіряють електричне та КВП-обладнання, а також монтують міні-ТЕЦ, яка дозволить забезпечити безперебійне електропостачання обладнання під час можливих блекаутів.

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