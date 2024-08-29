У Київському районі Харкова частина будинків тимчасово залишиться без газу: адреси

3 вересня фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Київському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Тимчасово буде припинено газопостачання за адресами:

вул. Крючонкіна буд. 2;

вул. Ландау буд. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

вул. Бузкова буд. 3;

вул. Лаврика буд. 3, 5-7, 12, 14, 16;

вул. Хвойна буд. 21/2;

вул. Липцівська буд. 5-9, 11, 14-17, 19-28, 30, 32-А, 34, 36, 38, 40, 44;

вул. Васильєва буд. 52;

вул. Волошкова буд. 2, 6-8, 11, 17-19, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 61, 63;

вул. Крамаренківська буд. 33, 34, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50-52, 54-56, 58-62, 64-66, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 81-83, 87, 88, 110;

вул. Наукова буд. 8, 10;

вул. Сіверська буд. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86;

пров. Луговий буд. 8, 10;

вул. Білецького буд. 11, 13-27, 29-31, 35, 35-А, 36, 37, 38, 40;

вул. Марфінська буд. 12-15, 18, 20, 24, 31, 33.

Газовики просять споживачів перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання», – йдеться в повідомленні.

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