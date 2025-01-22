У лікарні після поранення через російський обстріл Харкова помер полковник поліції Ігор Іванчишин

Внаслідок ракетного удару 1 листопада по центру Харкова Ігор Іванчишин дістав численні осколкові поранення.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Того дня поранення дістали 36 поліцейських, на місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Ще один поліцейський Олександр Ковтун в тяжкому стані був доставлений до лікарні, де через деякий час помер.

Серед постраждалих був начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Ігор Іванчишин. З множинними травмами у тяжкому стані його шпиталізували. Понад два місяці лікарі боролися за життя поліцейського.

22 січня його життя обірвалося. Полковнику поліції назавжди залишиться 47 років.

Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 24-річний син.

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