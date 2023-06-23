У поліції розповіли подробиці викриття 14-річної прихильниці «руського миру» у Харкові

Про те, що біля будівлі ХОДА висять російські прапори та символіка «ХНР», на 102 повідомив випадковий перехожий.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліцейські вивчили всі записи з камер відеоспостереження та в соцмережах та розшукали авторку ворожої агітації.

Вже через день поліцейські прийшли до додому до неповнолітньої агітаторки. З’ясували, що дівчина живе вдвох з матір’ю. Обох запросили до райвідділу та провели з ними роботу. У квартирі провели обшук та знайшли купу доказів прихильності підлітка до так званого «русского міра».

«Матір дівчини відхрещується від проросійської пропаганди. Заявляє, що шокована діями дитини, а сама вона ніколи не робила подібних закликів, публікацій, жодних антиукраїнських дописів немає також в її соцмережах. Жінка запевнила, що підтримує Україну. Слідчі ретельно перевіряють кожну заяву, робота з матір’ю підлітка ще не завершена.

Станом на зараз вже допитана не лише сама фігурантка та її матір. Саморобні плакати дівчина розвісила біля облдержадміністрації разом із подругою, все робили рано вранці. А потім повернулися на місце ще раз – помилуватися своєю роботою. Подругу розшукали так само швидко. Ця дівчина живе з матір’ю, батьком та сестрою. Ця школярка знайома з фігуранткою не так давно. Та каже, що не поділяє таких поглядів.

Слідчі вийшли також на керівництво школи, в якій навчається пропагандистка. Встановлено й коло спілкування дівчини. Виявилося, що такі пропагандистські та в цілому нездорові настрої дитина демонструє вже давно. Директор школи повідомив, що ця учениця вже записувала на відео та викладала в інтернет такі співи як «слава русскому роду». Втім, підтримки серед однолітків вона не отримала – від однокласників отримала лише лайливі коментарі. Ані вчителям, ані адміністрації школи впоратися з пропагандисткою не вдалося», – написав Сергій Болвінов.

На матерів обох дівчат вже склали протоколи за ст. 184 кодексу про адміністративні правопорушення за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

«Незважаючи на підлітковий вік авторки антиукраїнських листівок, для слідчих поліції боротьба з колаборантами та прихильниками ворога є принциповим питанням», – заявили в поліції.

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