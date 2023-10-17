У селі на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло ще однієї жертви окупантів

За даними слідства, наприкінці березня минулого року під час російського обстрілу с. Руські Тишки загинув 38-річний цивільний чоловік. Під час ворожого удару він перебував на території власного домоволодіння.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.
Загиблого поховали його односельці.
Слідчо-прокурорська група провела необхідні слідчі дії та ексгумувала тіло чоловіка.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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