У центрі Харкові до Дня Соборності розгорнули величезний прапор

До Дня Соборності у центрі Харкова розгорнули державний прапор України. Вперше від початку великої війни люди зібрались не в укритті. Синьо-жовтий стяг тримали поряд з будівлею Держпрому, що пошкоджений внаслідок російського авіаудару торік у жовтні.

Ярина Чаговець, волонтерка

Ми збираємося біля нашого Держпрому. Це видатна така будівля нашого міста. Саме тут ми хочемо розгорнути великий прапор України. І так, як ми зараз під час війни не можемо з’єднатися зі всією Україною ланцюгом, як ми це робимо кожного року, сьогодні в нас буде таке символічне коло єдності, єднання соборності. Чого ми бажаємо нашій всій Україні? Щоб ми завжди були єдині, щоб ми завжди були соборні.





Через заборону масових акцій в зоні бойових дій в акції взяли участь до пів сотні людей. День соборності – це символ єднання кожного українського села та міста зі всім світом. Люди говорять, що розуміють, наскільки складна ситуація на фронті і як близько Харків до ворожого кордону. І лише об’єднавшись, можна дати відсіч російським окупантам та перемогти. Розгорнувши прапор, харків’яни заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Володимир Чистилін, громадський активіст

Ми будемо виходити і стояти не тільки за себе, і за кримчан, і за людей з Донбасу. Ми будемо стояти за Бахмут, ми будемо стояти за Вовчанськ і за всіх тих, хто не може взяти участь сьогодні в нашої акції. І ті, хто воюють, ті, кого вже немає з нами. Тому, безумовно, відповідальності більше ми розуміємо, в якій ситуації перебуває Україна. У нас немає ілюзій. Але соборність – це завжди історія про єднання, єднання як людей, так і територій, єднання якихось інтересів, спільних думок.

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