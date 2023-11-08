У Вовчанську рятувальникам довелося гасити дві пожежі через обстріли за добу

Протягом доби з 7 по 8 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

9 – на допомогу населенню і комунальним службам;

6 – інші виїзди.

Близько 21:00 ворог здійснив обстріл Вовчанська. В результаті ударів горіли конструктивні елементи господарчої споруди на площі пожежі 50 кв. м. Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та 5 рятувальників.

О 22:10 знову обстріляли Вовчанськ. В результаті ударів горіли господарчі речі в ангарі на площі пожежі 30 кв. м. Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та 5 рятувальників.

О 13:06 виникла пожежа, яка не пов’язана з бойовими діями у смт Коротич Харківського району області. Горів приватний житловий будинок на площі 60 кв. м. Постраждав власник будинку, з отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до обласної лікарні. Пожежу було локалізовано о 13:45 та ліквідовано о 15:15. Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1193 одиниці вибухонебезпечних предметів.

7 листопада біля 7:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Подія сталась на території приватного домоволодіння у селі Рубіжне Чугуївського району. Внаслідок вибуху 42-річний господар отримав осколкові поранення правої кінцівки. Бригадою екстреної медичної допомоги він був направлений до обласної лікарні.

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