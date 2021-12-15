У жителя Харьковщины нашли более 70 кг каннабиса

В Харьковской области суд вынес приговор ранее судимому 22-летнему жителю Лозовского района по факту незаконного изготовления, приобретения, хранения наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта (ч. 2, ч. 3 ст. 309 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение сентября 2019 мужчина незаконно выращивал коноплю возле собственного домовладения. Из выращенных растений он изготовлял особо опасное наркотическое средство – каннабис, который хранил в собственном доме.

Общая масса высушенного и измельченного наркотического средства составила более 70 кг.

Кроме того, мужчина повторно незаконно приобрел растения конопли, из которых в дальнейшем изготовил каннабис массой около 700 гр.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения не признал.

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.