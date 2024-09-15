У зруйнованому будинку в Харкові знайшли загиблу людину

У Харкові на місці авіаудару в 12-поверховому будинку знайдено тіло. Кількість постраждалих зросла до 42.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Рятувальники деблокували на 9 поверсі будинку тіло загиблої особи. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці припускають, що це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок.

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