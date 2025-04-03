Уночі дощитиме, вдень без опадів: прогноз погоди для Харківщини на 3 квітня

Погода 3 квітня у Харківській області буде хмарною з проясненнями. Уночі на півдні регіону можливий невеликий дощ, але вдень опади припиняться, а температура підніметься до +16 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на півдні області можливий слабкий дощ, тоді як на півночі – без опадів. Удень дощі не прогнозуються. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі по області становитиме +6…+11 °C, удень +11…+16 °C.

У Харкові ніч пройде без опадів, температура складатиме +6…+8 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +14…+16 °C.

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