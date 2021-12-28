В детсаду под Харьковом – вспышка инфекционного заболевания

По информации Харьковского областного лабцентра, в детском саду в Новопокровке Чугуевского района в период с 24 по 28 декабря зарегистрированы 5 случаев инфекционных заболеваний среди детей.

По информации учреждений здравоохранения по состоянию на 28.12.2021 все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Первичный диагноз у одного заболевшего гастроэнтероколит, еще у четверых – гастроэнтероколит и COVID-19 под вопросом.

В целях локализации вспышки, своевременного установления причин возникновения, выявления источника, путей и факторов передачи инфекции специалистами Чугуевского филиала «Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний» в детском саду проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование; заключительная дезинфекция в помещениях с применением дезинфицирующих средств; отбор проб питьевой воды, суточных проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды; бактериологическое обследование контактных лиц; организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.