В Харькове бухгалтер фирмы «прибавила» себе к зарплате почти 1 миллион гривен

Правоохранители подозревают главного бухгалтера одного из харьковских предприятий в завладении денежными средствами на сумму почти в 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что в период с января 2019 по май 2021 главный бухгалтер одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью при начислении себе заработной платы систематически осуществляла лишние завышенные выплаты. В результате незаконных действий должностного лица предприятию нанесен ущерб в размере почти 1 млн грн.

28 декабря 2021 женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время решается об избрании меры пресечения подозреваемой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.