В Харькове отправили за решетку насильника, который напал на женщину на улице

В Харькове суд вынес приговор 31-летнему мужчине по фактам изнасилования и разбоя (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июне этого года 31-летний житель Чугуевского района, увидев одинокую женщину на ул. Коновалова в Харькове, схватил ее и, угрожая ножом, приказал ей отдать все имущество. Потерпевшая, испугавшись нападающего, отдала ему все имеющиеся деньги. После этого мужчина изнасиловал женщину.

Приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова фигурант был признан виновным.

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.