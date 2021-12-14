В Харьковской области почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня в Молодежном парке возложили цветы к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы.

В мероприятии приняли участие чернобыльцы, близкие и родственники погибших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, главы общественных объединений чернобыльцев Харьковской области, руководство области и города, сообщается на сайте ХОГА.

Напомним, День памяти участников последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 декабря в день окончания строительства саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком.