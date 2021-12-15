В Харьковской области суд отправил за решетку угонщика автомобилей

В Харьковской области суд вынес приговор ранее судимому мужчине по фактам угона автомобилей (ч. 2, 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 289) УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2021 года 34-летний мужчина проник в чужой автомобиль «ВАЗ», соединил провода зажигания и уехал на нем.

Кроме того, установлено, что в течение 2021 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно пытался завладеть и другими автомобилями. Он разбивал кирпичом стекло, проникал внутрь автомобилей, повреждал замок зажигания и пытался завести двигатель.

Во время одной из таких попыток, когда мужчина пытался завести автомобиль Audi А6, его остановили потерпевшая – владелица авто — и свидетель.

Змиевской районный суд Харьковской области признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.