В Харьковской области за сутки: 141 человек заболел, 10 умерли

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 72 случаях, было зафиксировано 9 летальных исходов, 167 человек выздоровели.

По данным ХОГА, большинство заболевших (111) – жители Харькова. 11 заболевших – в Харьковском районе, 8 – в Богодуховском, 4 – в Купянском, 3 – в Чугуевском и по 2 человека – в Изюмском и Лозовском районах.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на втором месте. На первом – Киев (364 заболевших).