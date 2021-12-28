В Харьковской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 180 новых случаев заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, 281 больной выздоровел.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 64 случаях и было зафиксировано 12 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (107) – жители Харькова. 3 заболевших – в Харьковском районе, 54 – в Чугуевском, 8 – в Богодуховском, 7 – в Изюмском и 1 – в Купянском районах.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом – Киев (475 заболевших), на втором – Одесская область (189 заболевших).