В Мерефянской больнице реконструировали приемное отделение

В рамках программы «Большая стройка» в Мерефянской центральной больнице было обновлено приемное отделение. Также в больнице утеплили фасад детского и терапевтического отделения. В ходе реконструкции в больнице были построены новые помещения, в них разместили палаты для интенсивной терапии, кабинет УЗИ. Кроме этого, для лечения пациентов закупили новое и современное оборудование.

Руслана Дейнека, заместителя Мерефянского городского головы

В рамках обласного конкурсу проектів «Ефективна медицина в громадах» було придбано для цього приймального спеціальні ліжка для пацієнтів, монітор, а також операційний стіл та операційна лампочка для малої операційної, яка теж збудована в приймальному відділені.

Генеральный директор больницы Виктор Чеверда признается: новое оборудование действительно пригодится. Ежегодно в их заведении делают более двух тысяч операций, а ежедневно принимают до 20 пациентов.

Виктор Чеверда, Генеральный директор КНП «Мерефянская центральная районная больница»

Раніше у нас два роки назад томограф у нас був тільки по контракту, пакет заключили, свого не було.

Александр Скакун, руководитель ХОГА

На обновление приемного отделения было потрачено около 30 миллионов гривен.

После реконструкции больница сможет помочь еще большему числу пациентов, уверен Александр Скакун.

Це дуже комфортні, якісні умови для професійних лікарів, котрі тут працюють. Я хочу особисто подякувати пана Віктора Чеверду, який є дуже професійний керівник цього закладу, і завдяки йому теж лікарня виходить на новий рівень обслуговування всього населення Мерефи і Харківської області.