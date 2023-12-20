Харків

В поліції розповіли деталі ДТП у Харкові: автівка вилетіла з дороги та збила пішоходів

Автор Геннадій Семенов
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20 грудня  близько 14:40 на вулиці Миру сталося зіткнення автомобілів Kia Sportage та Сіtrоеn, який вилетів з проїжджої частини та збив двох пішоходів.

За даними поліції, 38-річна водійка автомобіля Kia не надала перевагу в русі автомобілю Сіtrоеn під керуванням 40-річної жінки. В результаті зіткнення обидві автівки вилетіли на пішохідний перехід, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок аварії з травмами були госпіталізовані до лікарні 38-річна жінка-водій та жінка-пішохід. 

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

В поліції розповіли деталі ДТП у Харкові: автівка вилетіла з дороги та збила пішоходів 7
В поліції розповіли деталі ДТП у Харкові: автівка вилетіла з дороги та збила пішоходів 9
В поліції розповіли деталі ДТП у Харкові: автівка вилетіла з дороги та збила пішоходів 11

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