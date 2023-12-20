В поліції розповіли деталі ДТП у Харкові: автівка вилетіла з дороги та збила пішоходів

20 грудня близько 14:40 на вулиці Миру сталося зіткнення автомобілів Kia Sportage та Сіtrоеn, який вилетів з проїжджої частини та збив двох пішоходів.

За даними поліції, 38-річна водійка автомобіля Kia не надала перевагу в русі автомобілю Сіtrоеn під керуванням 40-річної жінки. В результаті зіткнення обидві автівки вилетіли на пішохідний перехід, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок аварії з травмами були госпіталізовані до лікарні 38-річна жінка-водій та жінка-пішохід.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”