В Старосалтівській громаді працюватиме мобільна клініка

18 серпня з 10:00 у селі Зарічне Чугуївського району працюватиме мобільна клініка Британської гуманітарної місії UK-MED.
Про це повідомляє Старосалтівська селищна військова адміністрація.
В мобільній клініці можна безкоштовно отримати :
– медичну консультацію лікаря – терапевта,
– ліки за призначенням лікаря UK-MED,
– попередній діагноз лікаря та призначення лікування,
– зробити експрес-аналіз рівня цукру в крові, поміряти сатурацію, тиск та пульс, а також пройти тест на COVID,
– консультацію психолога,
– консультацію соціального працівника з приводу вирішення питань: житла, оформлення грошової допомоги, контакти гуманітарних організацій соціального спрямування.
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