Влучання БпЛА у багатоповерхівку у Харкові: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 2 квітня о 16:07 ударний безпілотник ворога поцілив у шістнадцятиповерховий житловий будинок у Київському районі м. Харкова. Влучання у квартиру на восьмому поверсі.
Отримали поранення жінка 65 років та 10-річний хлопчик. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні. Ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес.
Попередньо встановлено, що для удару російська армія використала БпЛА «Молнія».
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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