Вночі у Харкові дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок: є постраждалі

Вночі Харків атакували дрони окупантів.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Один із дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 кв. м.
Співробітники ДСНС, Нацполіції, медики та волонтери врятували 5 мешканців будинку.
За попередніми даними постраждали 2 людини.
До ліквідації наслідків російського удару залучалися 35 рятувальників та 7 одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.
На місці події розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.
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