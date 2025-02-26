Харків

Вночі у Харкові дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок: є постраждалі

Автор Геннадій Семенов
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Вночі Харків атакували дрони окупантів.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Один із дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 кв. м.

Вночі у Харкові дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок: є постраждалі 7

Співробітники ДСНС, Нацполіції, медики та волонтери врятували 5 мешканців будинку.

За попередніми даними постраждали 2 людини.

Вночі у Харкові дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок: є постраждалі 9
Вночі у Харкові дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок: є постраждалі 11

До ліквідації наслідків російського удару залучалися 35 рятувальників та 7 одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

На місці події розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

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