Восьмеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову, зокрема 8-місячна дитина

6 серпня близько 9:50 росіяни вдарили по центру Харкова: попередньо, ракетою «Іскандер». Пошкоджена цивільна інфраструктура в Шевченківському районі. Постраждали восьмеро громадян: шестеро жінок, чоловік та восьмимісячна дитина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів.

Працівники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління надають допомогу громадянам, вилучають уламки боєприпасу та документують злочин проти мирного населення.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.





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