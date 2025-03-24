Вихопив з рук 6000 гривень та втік: у Харкові затримали зловмисника

У Харкові поліція затримала чоловіка за скоєння грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.



20 березня 19-річний чоловік звернувся до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області із повідомленням про те, що його знайомий вимагав повернення боргу у розмірі 200 гривень. Однак, щойно потерпілий відкрив гаманець, зловмисник забрав 6000 гривень та втік.

Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 32-річний мешканець міста, який раніше вже був судимий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Перевіряється його причетність до інших аналогічних злочинів.

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