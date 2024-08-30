Взимку у Харкові всі будинки мають бути з комунальними послугами – Терехов

У рамках підготовки до опалювального сезону в Харкові до кінця цього року встановлять 141 одиницю техніки, необхідної для децентралізації систем життєзабезпечення.

Як повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, будуть змонтовані когенераційні та газотурбінні установки, трансформатори та блочно-модульні котельні.

«Зимовий період буде важким, тому ми дуже ретельно готуємося до опалювального сезону. Потрібно зробити так, щоб кожен будинок у кожному мікрорайоні був з теплом, світлом та водою. Ми розрахували напругу, яка буде для цього потрібна, зважаючи на кількість мешканців у будинках. У приватному секторі зовсім інша система. Там є своє опалення, тому основна мета – забезпечення газопостачанням», – розповів мер.

За його словами, на реалізацію проєкту децентралізації було виділено близько 2 млрд грн з міського бюджету, ще стільки ж надав уряд. Крім того, були проведені перемовини зі Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими установами, які нададуть кошти та проведуть закупівлю необхідного обладнання.

«Переважна більшість установок буде готова до початку опалювального сезону. А за умови своєчасного постачання закінчити всі роботи вдасться до кінця цього року», – зазначив Ігор Терехов.

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