За рік службові собаки нацгвардійців запобігли ввезенню до Харкова понад 1000 вибухових пристроїв

Протягом минулого року на блокпостах на в’їздах до Харкова було виявлено значно більше заборонених та небезпечних предметів та речовин, аніж у 2023 році

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Я пов’язую це не зі збільшенням спроб правопорушників ввезти у наше місто заборонені предмети, а з тим, що гвардійці стали більш досвідченими. Ми щоденно проводимо тренування, під час яких вивчаємо нові методи, засвоюємо нові прийоми та підходи», – зазначив начальник кінологічної служби бригади Роман на позивний К-9.

За його словами, протягом всього 2024 року найбільш проблемними напрямками, через які правопорушники намагалися завозити у Харків зброю, вибухівку та боєприпаси, залишалися траси Донецьк – Харків та Суми – Харків.

Загалом в період з 1 січня по 31 грудня 2024 року кінологами 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» на блокпостах Харкова було виявлено:

вогнепальної зброї – 83 од.;

холодної зброї – 11 од.;

гранат – 418 шт.;

патронів різних калібрів – 53 327 шт.;

вибухових речовин – 307,073 кг;

вибухових пристроїв – 1120 шт.;

наркотичних речовин – 3,365 кг.

По кожному випадку на місце події викликались слідчо-оперативні групи Національної поліції України. Правопорушники, вилучена зброя, боєприпаси, вибухівка та наркотичні засоби передавались правоохоронним органам.

За рік за переліченими фактами відкриті 203 кримінальні справи за статтею 263 ККУ та 181 кримінальна справа – за статтею 309 ККУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”