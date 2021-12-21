За сбитого пешехода патрульный получил 3 года лишения свободы

ДТП с участием авто патрульной полиции, в котором серьезно пострадал пешеход, произошло 24 февраля 2017. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, патрульный полицейский на служебном автомобиле Toyota Prius двигался по улице Чкалова в направлении Академика Проскуры со скоростью не менее 90 км/ч, без включенного специального звукового сигнала.

На нерегулируемом пешеходном переходе сотрудник полиции не пропустил мужчину, который в это время переходил дорогу и, как следствие, допустил наезд на него. В результате 29-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых в дальнейшем получил инвалидность.

В суде патрульный свою вину не признавал. Однако прокурора доказала, что полицейский грубо нарушил требования п.п. 12.3, 12.4, 12.9 б, 18.1 Правил дорожного движения Украины.

При поддержке публичного обвинения прокурорами областной прокуратуры Киевский районный суд Харькова признал виновным патрульного полицейского по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины), и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб на сумму 310 тысяч гривен. Как сообщили в областной прокуратуре, решение суда они будут обжаловать в связи с несоответствием наказания степени тяжести преступления.