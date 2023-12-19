Заперечувала збройну агресію рф проти України: СБУ повідомила про підозру харків’янці

СБУ встановила, що 47-річна мешканка Харкова розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали, у яких збройна агресія росії проти України визнавалася правомірною.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітаторка використовувала власну сторінку у соціальній мережі «Одноклассники».

Жінка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні.

На одному із цих відеозаписів «кореспондент» розповідає, що Україна планувала напад на рф ще до так званої «спеціальної воєної операції».

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому штучно хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі», повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Проведеним лінгвістичним дослідженням встановлено, що у матеріалах, поширених підозрюваною, містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії рф проти України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 47-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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